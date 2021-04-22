إعلام: الجيش الإسرائيلي أخفق مرتين في اعتراض الصاروخ الذي أطلق من سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف مراسل القناة أن هذه هي المرة الثالثة التي يجتاز فيها صاروخ اعتراض الحدود إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن الصاروخ الذي أطلق من سوريا قطع 400 كلم وسقط بمحيط ديمونا

وكشف المراسل عن أن الصاروخ الذي سقط بمحيط ديمونا من طراز SA5، وأن بسبب هذا الصاروخ اعترفت إسرائيل بالغارات في سوريا.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي، إن إنه أطلق صفارات الإنذار في حي أبو قرينات بجنوب إسرائيل بالقرب من مفاعل ديمونا النووي يوم الخميس.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صاروخ أرض-جو انطلق من داخل سوريا سقط جنوب إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي رصدت إطلاق صاروخ أرض-جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب".

وأضاف، أنه "ردا على ذلك هاجمت قواتنا بطارية الدفاع الجوي التي أطلقت الصاروخ من سوريا، بالإضافة إلى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل الأراضي السورية".

وأوضح أفيخاي، أن "الحديث عن صاروخ أرض-جو أطلق من سوريا وتجاوز هدفه وانزلق نحو إسرائيل ولم يطلق ليستهدف منطقة معينة في إسرائيل".

وأعاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نشر نغريدة لقناة "العربية" السعودية تنقل فيها تصريحات له، عن عدم وجود خسائر أو أضرار في الهجوم الصاروخي السوري.