شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يكشف عن موقف رائع لبِرّ ابن بوالده بعمل نموذج دقيق لمتابعة حالته المرضية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف استشاري مخ وأعصاب الدكتور هاني العبدلي، عن موقف رائع يبين مدى البر بالوالدين والمحافظة على صحتهما.

ونشر الدكتور هاني العبدلي، صورة صممها أحد أبناء المرضى لوالده، وتشمل العلاج الذي يأخذه بالإضافة إلى آثاره الجانبية، وكذلك موعد كل جرعة، وغيرها من المعلومات ليسهل على الطبيب تشخيص الحالة وكذلك ليكون أدق في وصف حالته المرضية.

وأثارت المبادرة المميزة من جانب الابن إعجاب الطبيب وأشاد بها معلقاً عليها: “اليوم مرني أرتب مريض شفته في العيادة من سنتين”.

كما علق عدد من المغردين على المبادرة وأشادوا بها، حيث قال أحدهم: “نموذج مشرف وهذا هو البر الحقيقي بالوالدين اسأل الله أن يشافي المريض وأن يبارك بذريته … مليون والنعم”.

وقال المغرد عبدالله الجمعة: “سيجد هذا البار / هذه البارة بوالدهما الأجر من الله، ولكن استوقفني كميّة الأدوية والمكملات الغذائية التي تعطى لهذا المريض، اسأل الله أن ينعم عليه بالشفاء ويجمع له بين الأجر والعافية”.

وأضافت مغردة: “(وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) ما شاء الله نموذج لبر الوالدين أكثر من رائع، ربي اجعلني ممن بر والديه قبل ان يفارقهم و ممن ارضى الله قبل ان يلقاه”.