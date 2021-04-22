شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة تبوك: القبض على مواطن من أرباب السوابق قتل آخر إثر خلاف بينهما والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة تبوك من القبض على مواطن قتل آخر نتيجة خلاف بينهما.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، أن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطن من أرباب السوابق، في العقد الثالث من العمر، ارتكب جريمة قتل مواطن آخر في العقد الثاني من العمر، نتيجة خلاف بينهما.

وأشار إلى أنه قد وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.