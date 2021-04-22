عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، خلال تعاملات اليوم الخميس 22 أبريل 2021، في بنك المغرب المركزي.



وتراجع سعر اليورو الأوروبي في بنك المغرب المركزي إلى 10.35 درهم للشراء و12.03 درهم للبيع.

في حين ارتفع سعر الدولار إلى 8.62 درهم للشراء و10.02 درهم للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك المغرب المركزي عند 12.01 درهم للشراء و13.96 درهم للبيع.

وارتفع سعر الريال السعودي لدى بنك المغرب المركزي عند 2.30 درهم للشراء و2.67 درهم للبيع.

كما صعد سعر الدرهم الإماراتي إلى 2.35 درهم للشراء و2.72 درهم للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 28.63 درهم للشراء و33.27 درهم للبيع.

ويأتي تباين أسعار العملات، بينما يمضي المغرب في تحقيق أهدافه الاقتصادية ببراعة رغم تحديات كورونا.

ويسعى المغرب إلى دخول قائمة أفضل 50 اقتصادا عالميا في مجال ممارسة الأعمال خلال العام الجاري.

وتحتاج المملكة المغربية إلى 3 نقاط فقط للدخول في نادي الخمسين.

وكان المغرب قد حل في المركز 53 في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال "بيزنس دوينج" 2020.

ووفق المؤشر الصادر عن البنك الدولي، حسّن المغرب ترتيبه على المؤشر بعدما زاد 7 نقاط في 2020 مقارنة بـ 2019.

وانكمش العجز التجاري في المغرب 23.1% إلى 158.6 مليار درهم (17.6 مليار دولار) في 2020، بحسب بيانات مكتب الصرف المغربي.

وزادت تحويلات العمالة المغربية في الخارج عام 2020، بنسبة 5% لتصل إلى 67.99 مليار درهم مقابل 64.77 مليار درهم في 2019.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021.