دراسة تؤكد أن إنتاجية أكبر للعمل من المنزل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت دراسة حديثة أنه تم استغلال إمكانات العمل من المنزل في ألمانيا إلى حد كبير، وحقق إنتاجية ومتعة أكبر. وتبين من خلال الدراسة، التي أجراها التأمين الصحي الألماني ونُشرت نتائجها، أمس، أن 38 % من الموظفين في ألمانيا عملوا بانتظام من المنزل في فبراير الماضي وهي نفس النسبة التي تم رصدها في بداية الجائحة.



وأشارت الدراسة إلى أن 45 % من العينات أُتيح لهم العمل من المنزل خلال جزء من ساعات عملهم.

وقام الباحثون بإجراء هذا الرصد للمرة الثالثة. وشمل الاستطلاع نحو 7 آلاف شخص.