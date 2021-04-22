طارق صالح يكشف خطر هجوم "أنصار الله" على مأرب وعلاقته بإيران

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وقال صالح، خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صفا، إن "إصرار الحوثيين على استمرار التصعيد في مأرب، يعكس طبيعة نواياهم العدوانية، وأهدافهم المتمثلة في السيطرة على منابع النفط".

وأضاف أن "الحوثيين يخططون للوصول إلى شبوة والسيطرة على ميناء بلحاف تمهيدا لتسليمه لإيران كي يكون ممرا آمنا لأسلحتها المصدرة إليهم، وذلك بعد أن اندحروا من الساحل الغربي وباب المندب".

وتشهد محافظة مأرب معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، منذ إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر شرقي مأرب.