شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سوريا تسجل أعلى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت سوريا، مساء أمس، تسجيل أعلى عدد وفيات يومي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ تسجيل أول حالة وفاة لمصاب بالفيروس في نهاية مارس 2020، مشيرة إلى وفاة 15 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت وزارة الصحة السورية إن معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في سوريا يرتفع مع عودة ارتفاع عدد المصابين.

وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 1483 حالة.

وذكرت أنه تم تسجيل 151 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2158.