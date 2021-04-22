شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أقوى 5 أساطيل بحرية في العالم.. اعرفها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تصدرت الولايات المتحدة قائمة أقوى خمس أساطيل بحرية في العالم في رصد نشرته مجلة "مليتاري ووتش" الأمريكية مؤخراً، بعنوان "أقوى خمس أساطيل بحرية في العالم: ما هي الدولة التي تسيطر على البحار في عشرينيات القرن الحالي؟".



وجاء ترتيب الأساطيل الخمسة الأقوى في العالم على الشكل التالي:

1. الولايات المتحدة الأمريكية:

تبقى الولايات المتحدة في المركز الأول، فهي تمتلك أكبر أسطول قتالي في العالم، الذي يشتهر بمجموعة حاملات الطائرات العملاقة، بحسب المجلة.

إجمالاً، تمتلك البحرية الأمريكية 11 حاملة طائرات و8 سفن هجومية بوزن 40 ألف طن قادرة على استيعاب ما يصل إلى 20 مقاتلة من طراز "إف-35 بي" أو "هاريير II" مع إمكانية هبوط عمودي.

كما تتميز الغواصات الأمريكية بقوتها النارية، مع وجود حوالي 70 غواصة في الخدمة جميعها تعمل بالطاقة النووية، منها 18 من طراز "أوهايو" وتم تطويرها لتكون العمود الفقري للقوات النووية الهجومية الاستراتيجية للولايات المتحدة.

2. الصين

تعتبر البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني الأسرع تطورا في التاريخ العالمي. وعلى عكس الولايات المتحدة، فإن الصين قادرة على تركيز الغالبية العظمى من أصولها في جبهة واحدة، ما يعني أنه حتى مع امتلاكها أسطول أصغر بكثير، فإنها قادرة التغلب على الأسطول الأمريكي في شمال شرقي آسيا.

ويمتلك الأسطول البحري الصيني ما يقرب من 100 مدمرة وفرقاطات وطرادات، بما في ذلك مدمرات مشروع "Type 055" إحدى أكبر المدمرات في العالم.

كما أن المدفع الكهرومغناطيسي والصواريخ التي تفوق سرعة الصوت وغيرها من التقنيات الحديثة تمنح البحرية الصينية ميزة أكبر.

3. روسيا

جددت روسيا سفنها الحربية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وعززتها بأسلحة حديثة، في الوقت نفسه، تعتبر صواريخ كروز "كاليبر" و"بي 800" من بين الأفضل في العالم.

وسينضم إليها قريبًا صاروخ كروز "تسيركون" فرط الصوتي، القادر على إصابة الأهداف على مسافات بعيدة بدقة عالية.

وحصنت البحرية أيضًا بطائرات أرضية، بما في ذلك "ميغ-31" و"تو-22 إم3"، التي يمكنها حمل صواريخ مضادة للسفن.

وتمتاز قوة البحرية الروسية بغواصاتها، فبالإضافة إلى الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وغواصات صواريخ كروز متعددة الأغراض، لديها غواصات تعمل بالديزل والكهرباء.

4. اليابان

تمتلك اليابان رابع أكبر أسطول مدمرات في العالم، الذي كان حتى وقت قريب أكبر من أسطول الصين. تستخدم البحرية اليابانية التقنيات الحديثة الأمريكية وتقنياتها الخاصة.

وتفتخر اليابان بأسطول حاملات الطائرات المكون من أربع سفن. وعلى الرغم من أن سفن من طراز "Izumo" قادرة على حمل عدد صغير من مقاتلات الإقلاع العمودي من طراز "إف 35 بي"، فإنها تعتمد بشكل كبير على طائرات "E-3 Sentry".

مثل البحرية الصينية، فإن البحرية اليابانية موجهة بشكل أساسي للدفاع، ما يعني أنه يمكن تعويض نقص حاملات الطائرات من خلال الدعم من الطائرات الأرضية.

5. كوريا الجنوبية

تعد القوات البحرية لكوريا الجنوبية صغيرة ولكنها عنيفة بما فيه الكفاية. وهي تشمل اثنتي عشرة مدمرة وحاملتي هليكوبتر من فئة "Dokdo".

ولاحظت المجلة، أن المدمرات الكورية مثل "Sejong the Great" مسلحة بشكل أفضل مقارنة بالمدمرات الأمريكية من فئة "Arleigh Burke". تعتبر الغواصات الكورية من أكثر الغواصات، التي تعمل بالديزل والكهرباء.