شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية في السعودية وحاراً في البحرين وصحواً بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، بخصوص تنبأت أحول الطقس اليوم الخميس، حيث من المتوقع طقس غائم وسحب رعدية في السعودية، ومعتدلا في البحرين، وصحواً في الإمارات.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله، معتدلا بوجه عام ويكون حارا خلال النهار.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقساً صحواً بوجه عام وغائما جزئيا وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي .

وذكر المركز أن طقس "الخميس" سيكون رطبا على السواحل صباحاً خاصةً شمالاً وصحواً بوجه عام وغائما جزئيا شرقاً بعد الظهر، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح : جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.