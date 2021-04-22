شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحديث بطاقة أبل في إصدار جديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت شركة أبل الأمريكية، خلال فعالية بعنوان Spring Loaded، عن تحديث بطاقة أبل في إصدار جديد هو "Apple Card Family".



واستهلت "أبل" الفعالية بالحديث عن بطاقة أبل العائلية، والتي تدعم العدل في نقاط الاعتماد، حيث تتيح للزوجين أن يتشاركا ويدمجا اعتمادهما.

وتسمح خدمة Apple Card Family لمن هم دون سن 18 عاماً باستعمال البطاقة بمحدودية معينة وإدارة أبوية.

وصممت بطاقة أبل "Apple Card" للأوقات التي لا يمكنك فيها الدفع رقميًا، إذ يمكنك أيضًا الحصول على بطاقة فعلية - مع كتابة اسمك بالليزر على سطحها المصنوع من التيتانيوم، لتتمكن من حملها واستخدامها بسهولة.

على عكس معظم بطاقات الائتمان، لا يوجد رقم بطاقة أو رمز CCV على بطاقة Apple Card، وإذا كنت بحاجة إلى هذه المعلومات، فسيتم تخزينها فى تطبيق Wallet الخاص بك، بعبارة أخرى، من الصعب استخدام هذه البطاقة بدون هاتف آيفون.

تعد Apple Card بطاقة ائتمان مباشرة، ولكنها تحتوى على بعض الميزات الفريدة، إذ تم تصميم البطاقة بشكل أساسي لاستخدامها مع تطبيق Wallet الخاص بجهاز iPhone ، ويمكنك الدفع مقابل المنتجات باستخدامها باستخدام Apple Pay من خلال iPhone أو Apple Watch

ستحصل على أفضل المكافآت إذا استخدمت Apple Card مع Apple Pay، والتي تشمل استرجاع ما يصل إلى 3% عند الشراء مع التجار المشاركين و3% استرداد على جميع المشتريات التى تتم مباشرة مع أبل مثل متاجر Apple أو باستخدامApp Store ، بالإضافة إلى 2% استرداد على جميع مشتريات Apple Pay الأخرى، وإذا كنت تستخدم بطاقة التيتانيوم الفعلية بدلاً من Apple Pay ، فستسترد 1%.

بدلاً من الانتظار لمدة 30 يومًا حتى يتم تطبيق مكافآتك على حسابك، يتم تطبيق جميع المكافآت يوميًا على حساب Apple Cash ، ويمكنك استخدام Apple Cash لإجراء عمليات شراء أو دفع رصيد Apple Card الخاص بك.

كما لا توجد رسوم سنوية على Apple Card، ولا توجد رسوم تأخير، وتقول أبل على موقع Apple Card الإلكتروني، إن البطاقة "لا توجد رسوم عليها، ولا حتى رسوم مخفية"، وهذا يشمل جميع الرسوم المعتادة التي تفرضها بطاقات الائتمان التقليدية، مثل رسوم السلفة النقدية ورسوم الشراء الدولية.

نظرًا لأن بطاقة Apple Card متكاملة تمامًا مع Apple Pay، فإنك تحصل على الكثير من المعلومات حول كل عملية شراء - يمكنك حتى الضغط على عملية شراء في سجل المعاملات لمعرفة مكان الشراء على الخريطة.

وعندما يحين وقت دفع، تتيح لك الواجهة الذكية "الاتصال" معرفة المبلغ الذى تريد دفعه من الرصيد، مما يتيح لك معرفة مقدار الفائدة والمبلغ الأساسي الذي تدفعه بالضبط.

لا يوجد تطبيق عبر الإنترنت للحصول على بطاقة Apple Card وللتقديم، كل ما عليك هو فتح تطبيق Wallet على جهاز iPhone الخاص بك، ثم اضغط على زر "+" في الزاوية اليمنى العليا، واختر "أبل كارد" وأكمل النموذج.

تستغرق عملية التأهيل بضع دقائق فقط، ويمكنك البدء فى استخدام البطاقة بحد ائتمانى معتمد على الفور.

هناك ثلاث طرق يمكنك من خلالها استخدام بطاقة Apple الخاصة بك، وهي استخدام تطبيق Wallet و Apple Pay ، عن طريق تمرير البطاقة الفعلية عندما لا يكون Apple Pay خيارًا، ومن خلال إعطاء التاجر رقم بطاقتك الائتمانية.

بمجرد إكمال عملية التقديم، تُضاف بطاقة Apple Card تلقائيًا إلى تطبيق Wallet الخاص بك، ويمكنك إجراء عمليات شراء باستخدام Apple Pay كما تفعل مع أي بطاقة ائتمان أخرى قمت بإضافتها إلى iPhone الخاص بك.

بمجرد وصول بطاقتك الفعلية، يمكنك أيضًا تمرير البطاقة في نقطة البيع الطرفية، على الرغم من ذلك - إذا كانت عمليات الشراء بدون تلامس خيارًا، فيجب عليك استخدام Apple Pay مع iPhone أو Apple Watch بدلاً من ذلك.

وإذا كنت بحاجة إلى رقم بطاقتك ورمز CCV لإجراء عملية شراء، مثل إذا كنت تشترى شيئًا عبر الهاتف، فيمكن لبطاقة Apple الخاصة بك إنشاء رقم بطاقة ائتمان افتراضي آمن لعمليات الشراء بخلاف Apple Pay.