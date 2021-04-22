لهذا السبب.. مسنة إيطالية تتقدم ببلاغ سطو كاذب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أبلغت متقاعدة إيطالية تبلغ من العمر 94 عاما عن تعرضها لعملية سطو لجعل الشرطيين يأتون إليها ويبقون "برفقتها" لشعورها بالوحدة.



وقالت الشرطة الإيطالية، في بيان، إنها لم توجه اتهامات إلى المرأة واعتبرت أن التقرير الكاذب في شأن الجريمة هو مجرد "كذبة بريئة".

ووقع الحادث في 8 أبريل/نيسان الجاري في مقاطعة ليكو (شمال) وفقا لمنشورات على "أنستقرام" وموقع شرطة ليكو الإلكتروني.

وعاد الشرطيون الذين استجابوا لاتصال المرأة وزاروها في المنزل في اليوم التالي للاطمئنان عليها وقدموا لها قوالب الحلوى.

وقالوا إنهم بعد الدردشة معها أدركوا "أنها تريد القليل من الصحبة، وأن تشارك معهم كل حزنها ووحدتها".

وأشاروا أنه ليس للمرأة أي أقارب، ولوحظ أنها بدت "مستاءة جدا" من احتمال انتقالها إلى دار للمسنين في الأسبوع التالي.