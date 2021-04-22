في ميلادها الـ95.. الملكة إليزابيث الثانية تقدم "رسالة شكر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قدمت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية رسالة شكر لأبناء الشعب على تكريمهم لزوجها المتوفى حديثا الأمير فيليب.



وبمناسبة عيد ميلادها الـ95، الذي يوافق 21 أبريل، أصدرت الملكة بيانا قالت فيه إنها تلقت "العديد من رسائل التمنيات الطيبة" بهذه المناسبة المهمة، مضيفة أنها "تقدرها (الرسائل) كثيرا".

وقالت الملكة: "بينما نعيش كأسرة في فترة حزن شديد، فإنه يسعدنا جميعا أن نرى ونستمع إلى الإشادة بزوجي، من أولئك الموجودين داخل المملكة المتحدة والكومنولث ومن أنحاء العالم".

وأضافت: "أود أنا وعائلتي أن أشكركم جميعا على الدعم واللطف الذي أظهرتموه لنا في الأيام الماضية. لقد تأثرنا بشدة، وما زلنا نتذكر أن فيليب كان له مثل هذا التأثير غير العادي على عدد لا يحصى من الأشخاص طوال حياته".

وتقضي الملكة عيد ميلادها هذا العام في قلعة وندسور، حيث لا تزال في حالة حداد بعد وفاة زوجها دوق أدنبره، حسب بيان صادر عن قصر باكنجهام.