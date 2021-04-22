لهذا السبب.. إيقاف الإنتاج في منشأة للقاحات كورونا بأمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أوقفت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية مؤقتا إنتاج لقاحات فيروس كورونا بمنشأة في بالتيمور بولاية ماريلاند، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالجودة.



وذكرت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية أمس الأربعاء أنه تم رصد عدة مشكلات فى المنشأة التي تديرها شركة الأدوية "إميرجنت بيوسوليوشنز".

وأعلنت شركة "جونسون آند جونسون" مطلع أبريل أنها تتولى المسؤولية الكاملة عن إنتاج لقاح كورونا في المنشأة من منتج اللقاح المنافس "أسترازينيكا".

وفي بيان ردا على النتائج التي توصلت إليها إدارة الأغذية والأدوية، قالت جونسون آند جونسون إنها ستعزز رقابتها على المنشأة.

وانتهت عملية التفتيش الأحدث التي أجرتها إدارة الأغذية والأدوية أول أمس الثلاثاء، وقالت الهيئة المنظمة إن الجهود جارية الآن لتصحيح العيوب التى وجدتها.

وحتى ذلك الحين، تم إيقاف الإنتاج مؤقتا. ومن المقرر اختبار جرعات اللقاح المنتجة في المنشأة مرة أخرى.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية هذا الشهر أن الحكومة الأمريكية دفعت جونسون آند جونسون لتولي الأمر بعد تدمير ملايين جرعات اللقاح بسبب خطأ في الإنتاج.