في آخر مراحل التجارب السريرية.. لقاح ياباني ضد كورونا من "فوجي فيلم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت شركة فوجي فيلم القابضة أمس الأربعاء إنها بدأت تجربة المرحلة الثالثة الجديدة في اليابان من عقار أفيغان الخاص بها المضاد لفيروس كورونا، ما أحيا الآمال في علاج محلي للفيروس.



واجهت الموافقة المحلية على العقار المضاد للفيروسات لعلاج فيروس كورونا انتكاسة في ديسمبر بعد أن قالت لجنة بوزارة الصحة إن بيانات التجارب غير حاسمة.

تحولت فوجي فيلم على مر السنين من الكاميرات التقليدية وحلول المكاتب إلى الرعاية الصحية.

وقالت فوجي فيلم في بيان إن الدراسة الجديدة مزدوجة التعمية التي يتم التحكم فيها عن طريق العلاج الوهمي تستهدف المرضى الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، وكذلك أولئك المعرضين لخطر الإصابة بأعراض خطرة.

تمت دراسة أفيغان، المعروف بشكل عام باسم فافيبيرافير (Favipiravir)، في عشرات التجارب في جميع أنحاء العالم، وتمت الموافقة عليه كعلاج لفيروس كورونا في روسيا، الهند، وإندونيسيا. لكن لا تزال هناك مخاوف، حيث ثبت أن العقار يسبب تشوهات خلقية في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.

ووافقت اليابان بالفعل على أفيغان كدواء طارئ للإنفلونزا، ودعت الحكومة العام الماضي شركة فوجي فيلم إلى زيادة المخزونات الوطنية ثلاث مرات من العقار