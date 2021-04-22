شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فرنسي: مستعدون لمنح قرض بـ1.5 مليار دولار لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دبلوماسي فرنسي، ، إن بلاده مستعدة لتقديم قرض تجسيري يصل إلى 1.5 مليار دولار من أجل تسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي، وسيذلل ذلك عقبة رئيسية أمام استفادة السودان من مبادرة لتخفيف أعباء الدين.

وأوضح السفير جان ميشيل دومون، المبعوث الفرنسي الخاص للسودان وجنوب السودان، خلال ندوة افتراضية: "نحن متفائلون للغاية فرنسا مستعدة لتقديم قرض تجسيري يبلغ 1.3 أو 1.4 أو 1.5 مليار دولار، أيا كانت الحاجة لتسوية مستحقات الصندوق".