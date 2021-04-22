شكرا لقرائتكم خبر عن تقني: تحديثات مرتقبة في تطبيق «واتساب بيزنس» بمزايا جديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالله الغفيص، عن قرب وصول تحديث لتطبيق واتساب بيزنس والذي يتيح العديد من المزايا للمستخدم.

وقال الغفيص، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “واتساب الأعمال – WhatsApp Business – سيحصل على تحديث قريباً يجلب تحسينات على اختصارات معلومات العمل وإمكانية مشاركة ملف الحساب التجاري داخل المحادثات.

وفي وقت سابق، حذرت وكالة الأمن السيبراني الهندية CERT-In، جميع مستخدمي واتساب WhatsApp، من جميع نقاط الضعف التي قد يواجهونها، والتي سيكون لها تأثير سلبي كبير على خصوصية المستخدمين وبياناتهم الشخصية.

ووفقا لما ذكره موقع “zeenews”، عثر فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر الهندي، على ثغرة أمنية خطيرة ضمن إصدارات واتساب على كل من نظامي تشغيل الهواتف الذكية التابعة لآبل وجوجل، ضمن الإصدار العادي من تطبيق التراسل الأشهر وإصدار الأعمال.

وتؤثر المشكلة الأمنية على مستخدمي الإصدار v2.21.4.18، والإصدارات الأقدم من أندرويد، بينما يتأثر أيضًا مستخدمو الإصدار 2.21.32 والإصدارات الأقدم على iOS.

وبخلاف هذا، صرحت وكالة الأمن السيبراني أيضا عن وجود العديد من نقاط الضعف التي تم الإبلاغ عنها في تطبيقى واتساب، والتي يمكن أن تسمح للمتسللين عن بعد تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية أو الوصول إلى معلومات حساسة على نظام التشغيل الخاص بهاتف الضحية.

وكشفت أيضًا الوكالة الأمنية الهندية، عن أن تلك الثغرة ظهرت بسبب “مشكلة تكوين ذاكرة التخزين المؤقت” على تطبيق المراسلة التابع لـ فيسبوك “واتساب”، والتي تسمح للمهاجم باستغلال نقاط الضعف الجديدة لكشف تقنية التشفير الخاصة بالتطبيق.

ونصحت وكالة الأمن السيبراني الهندية CERT-In، مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وiOS، بتحديث تطبيق واتساب الخاص بهم إلى أحدث إصدار، لإصلاح المشكلة الأمنية.