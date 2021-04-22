شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بلاغات «العنف الأسري» يباشر حالة فتاة تعرضت للعنف من أخيها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس، أنه تم رصد حالة الفتاة التي تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها تعرضت للعنف من قبل أخيها.

وقالت المركز، في بيان عبر “تويتر”: “إشارة لما يتم تداوله حول تعرض فتاة للعنف من قبل اخيها، نوضح بأن تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاسرية بأبها، وجاري المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء”.

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