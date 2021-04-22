شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. الجهات الأمنية تكشف هوية جثة امرأة مربوطة بسطح مبنى سكني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة من كشف هوية جثة المرأة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول ويلتف حول عنقها قطعة قماش مربوطة بسطح مبنى سكني.

وفى التفاصيل ، أوضح “سناب الداخلية” أنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لجثة امرأة يلتف حول عنقها قطعة قماش مربوطة بسطح مبنى سكني ، فقد باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بتاريخ 1442/9/7هـ الحادثة.

وتابع “سناب الداخلية” أنه اتضح أنها وافدة اثيوبية في العقد الرابع من العمر ، واتخذت الإجراءات النظامية الاولية كافة للحادثة.