شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ الخثلان يوضح كيفية حساب زكاة الأسهم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، كيفية حساب زكاة الأسهم.
وقال الشيخ الخثلان، عبر حسابه في “تويتر”: الخلاصة في زكاة الأسهم كما يلي:
1 – إن كان المساهم مستثمراً (اشترى الأسهم أو اكتتب فيها وتركها للإفادة من أرباحها) فلا زكاة على المساهم (باعتبار أن الشركات عندنا في المملكة تخرج الزكاة).
2 – إذا كان المساهم مضارباً (يبيع ويشتري في الأسهم) فينظر للقيمة السوقية للمحفظة عند تمام الحول ويزكيها.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ الخثلان يوضح كيفية حساب زكاة الأسهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.