شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ الخثلان يوضح كيفية حساب زكاة الأسهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، كيفية حساب زكاة الأسهم.

وقال الشيخ الخثلان، عبر حسابه في “تويتر”: الخلاصة في زكاة الأسهم كما يلي:

1 – إن كان المساهم مستثمراً (اشترى الأسهم أو اكتتب فيها وتركها للإفادة من أرباحها) فلا زكاة على المساهم (باعتبار أن الشركات عندنا في المملكة تخرج الزكاة).

2 – إذا كان المساهم مضارباً (يبيع ويشتري في الأسهم) فينظر للقيمة السوقية للمحفظة عند تمام الحول ويزكيها.