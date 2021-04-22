شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح أفضل الطرق للتعامل مع الآثار الجانبية للقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة كيفية التعامل مع الآثار الجانبية لأخذ لقاح كورونا المستجد “كوفيد 19.

وأبانت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع”تويتر”، أنه يمكن وضع كمادات باردة على مكان الحقن لتخفيف الألم والتورم.

وأضافت أن معظم الآثار الجانبية خفيفة إلى متوسطة وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم وتختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها.

وأشارت “الصحة ” إلى أنه في حال استمرت أكثر من 5-7 أيام يفضل مراجعة الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة.