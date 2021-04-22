"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بمسيرة مفخخة والتحالف يعلق

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة على موقع "تويتر"، عن متحدث عسكري قوله إنه "تم إصابة الهدف العسكري بقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بشكل دقيق".

وأضاف المتحدث العسكري، أن "استهداف المواقع السعودية رد طبيعي ومشروع على تصعيد العدوان والحصار الشامل على بلدنا ".

على جانب آخر، قال التحالف العربي، فجر الخميس، إنه اعتراض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها "ميليشيا الحوثي" تجاه خميس مشيط جنوب السعودية".

وأضاف التحرالف العربي، إن "محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وكثيرا ما تعلن القوات اليمنية وقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اعتراض وتدمير طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات تطلقها جماعة "أنصار الله" باتجاه مواقع تابعة للجيش اليمني ومناطق في المملكة.

وتقول جماعة أنصار الله إن هجماتها تمثل ردا على عمليات يقوم بها التحالف منذ آذار/مارس 2015، ضد الشعب اليمني.