شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يصدر قانونا يسمح لأصحاب المركبات الخاصة بنقل الركاب بواسطة تطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قانونا يسمح لأصحاب المركبات الخاصة بنقل الركاب، وهو ما يساهم فى حل أزمة النقل فى البلاد، حسب وكالة الانباء السورية "سانا".

وبحسب البيان الذى جاء على الوكالة السورية الرسمية، فقد أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم “16” لعام 2021 القاضى بالسماح للشركات المرخصة والسيارات الصغيرة “السياحية” والمتوسطة “ميكرو باص” التى لا يزيد عدد ركابها على عشرة ركاب والمسجلة فى الفئة الخاصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكترونى .

وفيما يلى نص القانون :

القانون رقم (16)

رئيس الجمهورية:

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-1442 هـ الموافق 23-3-2021.

صدر مايلي:

المادة 1-

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية فى معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إزاء كل منها:

الوزارة: وزارة النقل.

الوزير: وزير النقل.

الهيئة: الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

التطبيق الالكتروني: برنامج يعمل على شبكة الانترنت وهو مصمم لأداء مهام ووظائف محددة تعمل على الهواتف الذكية والأجهزة الحاسوبية.

نقل الركاب: نقل الركاب مقابل أجرة من خلال استخدام التطبيق الالكتروني.

الترخيص: الموافقة التى تمنحها الوزارة للمرخص له لتقديم خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيق الالكترونى للمركبات بعد حصوله على ترخيص خطى للتطبيق من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

المرخص له: الشركة الحاصلة على الترخيص وفق أحكام هذا النظام.

مقدم الخدمة: هو سائق المركبة التى تنقل الركاب من خلال استخدام التطبيق الالكتروني.

المركبة: سيارة الركوب الصغيرة “السياحية” أو سيارة الركوب المتوسطة “ميكرو باص” التى عدد ركابها لا يزيد على عشرة ركاب والمسجلة بالفئة الخاصة لدى مديريات النقل.

التصريح: الموافقة التى تمنحها الوزارة للسيارة لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيق الالكتروني.

الراكب: الشخص الذى يستخدم أياً من المركبات.

الأجرة: البدل الذى يدفعه الراكب لقاء استخدامه المركبة من نقطة الصعود إلى نقطة النزول.

المسار: الوجهة المحددة سابقاً من خلال التطبيق الالكترونى التى تسلكها واسطة نقل الركاب بين منطقتى الانطلاق والوصول.

العلامة الإيضاحية: شعار مميز يجب وضعه على المركبات أثناء عملها ضمن خدمة النقل البرى للركاب باستخدام التطبيق الالكتروني.

المادة 2-

يسمح للمركبات المعرفة فى هذا القانون بنقل الركاب وفق التطبيق الالكتروني.

المادة 3-

يشترط للسماح بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الالكترونى الحصول على ترخيص من وزارة النقل بعد موافقة الهيئة وفق الأحكام والشروط المحددة فى نظام استخدام التطبيق الالكترونى لنقل الركاب.

المادة 4-

إضافة للعقوبات المنصوص عليها فى قانون الاتصالات تفرض على كل من يخالف أحكام نظام استخدام التطبيق الالكترونى لنقل الركاب عقوبات تتراوح بين إيقاف الترخيص مؤقتاً أو نهائياً وفق الضوابط المحددة فى نظام الاستخدام المذكور.

المادة 5-

تطبق أحكام قانون السير والمركبات النافذ وتعديلاته على كل مالم يرد عليه نص فى نظام استخدام التطبيق الالكترونى لنقل الركاب.

المادة 6-

أ-يصدر نظام استخدام التطبيق الالكترونى لنقل الركاب بقرار من مجلس الوزراء.

ب- تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

المادة 7-

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.