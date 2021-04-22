شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر»: 4 نصائح لإسعاف المصاب بتسمم الغاز في المنازل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت هيئة “الهلال الأحمر” نصائح مهمة للتعامل مع حالات الاختناق أو التسمم عند وجود تسرّب للغاز في المنزل. وقالت هيئة الهلال الأحمر، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إنه لإسعاف المصاب بتسمم استنشاق الغاز يجب اتباع ما يلي: • تأكد أن المكان آمن لتأمين سلامتك الشخصية. • افتح الشبابيك المغلقة لتساعد على تهوية المكان. • حاول أن تغلق مفاتيح تسريب الغاز إذا عرفت مصدره. • انقل المصاب إلى مكان جيد التهوية.

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