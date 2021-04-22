شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التجارة يحذر: غرامة تصل إلى مليون ريال لباعة هذه المنتجات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين عقوبة تزوير العلامات التجارية أو عرض وبيع المنتجات المقلدة. وقال الحسين، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “وفقًا لما نص عليه نظام العلامات التجارية يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور علامة تجارية مسجلة وكل من عرض أو باع أو حاز منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير وجه حق.”.

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