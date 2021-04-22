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شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول السكريات يؤثر على فاعلية لقاح كورونا؟.. «الصحة» تحسم الجدل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة مدى تأثير تناول السكريات، على فاعلية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأشارت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أنه لا يوجد طعام معين يتعارض، مع تطعيم أو يضعف كفاءته بما في ذلك السكريات.
وكان مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي قد طرحوا تساؤلاً حول مدى تأثير السكريات على لقاح كورونا ، وهل يجب التوقف عن تناولها قبل أخذ الجرعة بأسبوع.
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