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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 800 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في «الدوادمي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قامت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة الدوادمي، وتم خلالها ضبط (800) قطعة من الرتب والأنواط والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة وأقمشة عهد لبعض القطاعات الأمنية، وجرت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.
وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، ومكتب العمل في الرياض.
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