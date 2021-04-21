شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بـ 27 شخصاً مارسوا التفحيط والتجمهر بحي النسيم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القاء القبض على 27 شخص ظهروا في مقطع متداول يمارسون التفحيط والتجمهر بحي النسيم.

وأوضح “سناب الداخلية”، أنه تم ضبط 27 شخص بينهم 19 من المتجمهرين و 8 من المفطحين، بينهم مطلوبين ومن أرباب السوابق

وأشار إلى أنه صدر بحقهم احكام متنوعة بالحبس والايقاف تتراوح مدتها بين 15 يوم إلى شهرين، وايقاف المتجمهرين لإكمال اللازم.