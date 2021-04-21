شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة من المنطقة الشرقية تعدد مزايا الإجراءات الميسرة لأداء مناسك العمرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
عدَّدت أسرة وصلت من المنطقة الشرقية لأداء العمرة، مزايا الإجراءات الميسرة ومستوى الأداء الراقي في التعامل مع المعتمرين.
وقال أعضاء الأسرة في تصريحات لقناة “الإخبارية”: أخذنا موعدًا عبر تطبيق «اعتمرنا» وحجزنا رحلة الطيران وقدمنا على الموعد المحدد، وشاهد المسؤولون تصاريحنا، ووصلنا الفندق ثم اعتمرنا بكل أريحية وبأرقى مستوى.
وأضافوا: أدينا المناسك ولمسنا تنظيمًا راقيًّا، وسهولة ملحوظة وترتيبًا جيدًا، ولم نجد أي سلبيات وما تعرضنا لأي تعطل.
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