شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة من المنطقة الشرقية تعدد مزايا الإجراءات الميسرة لأداء مناسك العمرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عدَّدت أسرة وصلت من المنطقة الشرقية لأداء العمرة، مزايا الإجراءات الميسرة ومستوى الأداء الراقي في التعامل مع المعتمرين.

وقال أعضاء الأسرة في تصريحات لقناة “الإخبارية”: أخذنا موعدًا عبر تطبيق «اعتمرنا» وحجزنا رحلة الطيران وقدمنا على الموعد المحدد، وشاهد المسؤولون تصاريحنا، ووصلنا الفندق ثم اعتمرنا بكل أريحية وبأرقى مستوى.

وأضافوا: أدينا المناسك ولمسنا تنظيمًا راقيًّا، وسهولة ملحوظة وترتيبًا جيدًا، ولم نجد أي سلبيات وما تعرضنا لأي تعطل.