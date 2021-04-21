واشنطن: دعم إيران لـ "أنصار الله" اليمنية "كبير جدا ويتسبب بسقوط قتلى"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ليندركينغ في جلسة استماع بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، على ما أفادت به وكالة رويترز.

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وأبدى المبعوث الأمريكي عن ترحيب بلاده بأي دور بناء لإيران في اليمن، إلا أنه استدرك قائلا "لكن لم نر أي مؤشر على ذلك".

واعتبر ليندركينغ أنه "كان من الصعب إيقاف السفن التي تحمل أسلحة إيرانية إلى الحوثيين". وقال إن "بلاده بحاجة إلى مزيد من المساعدة الدولية، لوقف شحن هذه الأسلحة إلى الحوثيين".

وعلق على إطلاق "أنصار الله" صواريخ باليستية وطائرات من دون طيار مفخخة على السعودية بالقول إن ذلك "اتجاه مزعج للغاية"، مشدداً على أن "خوفنا الأكبر هو أن يُقتل أمريكيون نتيجة هذه الهجمات".

وشدد المبعوث الأمريكي إلى اليمن على ضرورة المزيد من العمل لحمل "أنصار الله" على إلقاء السلاح والانخراط في عملية التسوية من أجل السلام.

وقال إنهم في "أنصار الله" وبدلا عن ذلك "يركزون أكثر على مواصلة هجومهم على مأرب"، الذي وصفه بأنهم "أكبر تهديد لجهود السلام".

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.