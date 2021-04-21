جريمة تهز الكويت: خطف فتاة وقتلها بوحشية ذات يوم رمضاني!

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الكويت: هزت جريمة خطف وقتل غضب المجتمع الكويتي، حين أقدم مواطن على قتل امرأة طعنا، جراء رفضها الزواج منه، وعلى خلفية رفع شقيقتها المحامية قضية ضده تتهمه بالشروع بالقتل.

وفقا لوزارة الداخلية الكويتية، فإن قطاع الأمن الجنائي ضبط مواطنا ارتكب جريمة قتل بمحافظة مبارك الكبير، وهي الحادثة التي غرد فيها كويتيون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر من خلال وسم (#جريمة_صباح_السالم).

وروت شقيقة الضحية تفاصيل جديدة سبقت مقتل شقيقتها فرح حمزة، بعد خطفها وقتلها طعنا على يد شاب في جريمة صادمة وقعت في وضح النهار. وقالت شقيقة الضحية في مقطع فيديو متداول: "ياما ناشدت وزارة الداخلية الكويتية وذهبت إلى مخفر الداعية والسالمية ما سوو لي شي، وبعدها أنا ولخالتي سجلوا لي قضية بالزهرة". أضافت: "رحنا عند وكيل النيابة أحمد العجيري بنيابة حولي أناشده إن أخرج الشاب هيقتلنا عشان هو مهددني أنا وأختي، كأن إحنا ما نتكلم وآخر مرة طردني".

وتابعت شقيقة المغدورة فرح: ”سجلت قضيتين ويوم رحنا نشتكي في الأدلة الجنائية الرائد قلت له راح يغتالنا يقول اذهبي سجلي قضية". أضافت: ”راح رجع بالسيارة على أختي وخالتي لقتلهما بالسيارة وما مسكوه وبعدها ذهبت سجلت قضية خطف حبسوه كام يوم وطلعه وكيل النيابة بكفالة".

وأوضحت: "أقوله أستاذ شلون تطلعه بكفالة راح يغتالنا ولا همه، يقول لي لو سوى شي ارفعي قضية وتصير قضية تفيدكم بالمحكمة".

واستطردت بالقول: "كذا مرة نبهت وكيل النيابة أحمد العجيري إن الشاب راح يغتالنا لأنه هددنا بالقضية الأولى".

تفاصيل الجريمة

وكانت الأجهزة الأمنية الكويتية ضبطت مواطنا بعد ساعات قليلة من ارتكابه الجريمة بحق شابة في العقد الثالث من عمرها، بعد خطفها وطعنها ورمي جثتها أمام مستشفى. ووقعت الجريمة في منطقة صباح السالم بمحافظة مبارك الكبير، مساء أمس الثلاثاء، حيث أقدم الجاني على طعن الضحية بآلة حادة ورمي جثتها أمام مستشفى العدان. وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي: ”إن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط المواطن في زمن قياسي بعد ارتكابه الجريمة“.

الجاني من أصل مصري

ونقلت صحيفة الأيام البحرينية عن حسابات في تويتر الإشارة الى أن الجاني أصله مصري وحاصل على الجنسية الكويتية، لأن والدته كويتية، ونشروا صورا لهويته. وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على قاتل المواطن في منطقة صباح السالم بوقت قياسي، حيث اعترف بتسديده طعنة نافذة لها بالصدر.

وسم جريمة صباح السالم

وشهدت منصة تويتر تصدر وسم بعنوان #جريمة_صباح_السالم غردوا خلاله بتغريدات غاضبة وناقمة ومطالبة بإنزال أشد العقوبات ضد المجرم الذي قام بجريمته في شهر رمضان المبارك ودون أي إنسانية ورادع.

وقال عبدالمحسن القطان محامي الضحية المقتولة في #جريمة_صباح_السالم فرح حمزة أكبر، إن القاتل ليس زوج ولا طليق موكلتي وسبق اتهامه بجريمتي خطف وشروع بالقتل.

وكشف الكاتب مشعل النامي، في تغريدات له أن القاتل كان منذ عدة شهور يلاحق المقتولة ويريد الزواج منها رغماً عن أهلها الرافضين لزواجه منها. وتم تسجيل قضية قبل 5 شهور وتم القبض عليه في حينها وحبسته النيابة احتياطيا لفترة طويلة وتم إحالة القضية للمحكمة وأفرج عنه بتعهد لحين محاكمته.

وتابع في تغريدة أخرى: "واليوم من دون أي مقدمات قام بخطفها وطعنها وألقى بها عند المستشفى ولاذ بالفرار وتم القبض عليه بعد ذلك بقليل ..رحم الله القتيلة وصبر أهلها".

القتل العمد

إلى ذلك، دون المحامي مطلق المقين في تغريدة له شارك بها فيديو الجريمة: "عقوبة القتل العمد هي الاعدام او الحبس المؤبد والغرامه واذا اقترن القتل العمد بسبق الاصرار او بالترصد فا يعاقب الجاني ( بالاعدام ) وبالنسبه الى الخطف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة".

وقال أحد المغردين معلقاً على الجريمة عبر الوسم: ” قال الشيخ سعود الشريم –إمام الحرم المكي- أن قتل نفس معصومة في شهر حرام تجتمع فيه 3 ظلمات موبقات هي:- ظلمة قتل معصوم، ظلمة قتله مظلومًا، وظلمة انتهاك حرمة الشهر، “ظلمات بعضها فوق بعض”.

فيما قال مغرد آخر: "سالفة الطب النفسي وكلما واحد ارتكب جريمة قالوا مو بكامل قواه العقلية لازم تنتهي وتنلغي نهائياً المريض مكانه الطب النفسي مو ينترك يفتر بالشوارع المدمن مكانه العزل بعيد عن الابرياء كافي استهتار بارواح الناس .”

وعلق الكاتب مشعل حمد: "كل يوم جريمة بشعة تطفو للسطح بحق المجتمع وكل يوم مصرّين انها حالات استثنائية وان مجتمعاتكم مثالية! نعم لتطبيق القصاص!!”

بينما قالت الكاتبة اروى الوقيان: "نحن كنساء لا نشعر بالامان حين تنتشر مثل جرائم القتل هذه، من سيحمينا؟ حين نشتكي لا نجد أي تجاوب، اليوم أنا أخاف على حياتي من المعاتيه بالشارع الذين يتعاطون جميع أنواع المخدرات أو يعانون من هوس معين قد يؤدي لإزهاق حياتي، القصاص مطلب !”.