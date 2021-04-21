رسالة شكر مغربية إلى الكويت... ما السر؟

دبي - محمود عبدالرازق - وكشفت الخارجية المغربية، في بيان نشرته وكالة "رويترز" تفاصيل وسر رسالة الشكر إلى الكويت.

وجاءت تلك الرسالة في اجتماع افتراضي بين وزير الخارجية المغربي ونظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح.

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وأعرب وزير الخارجية المغربي عن شكره على مواقف الكويت التأيدية لموقف الرباط في من القضية الصحراوية.

وقال بوريطة في الاجتماع الافتراضي إن المغرب تقدر الموقف الكويتي المؤيد لمغربية الصحراء.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية أن الوزيرين عبرا خلال هذا الاجتماع، عن اعتزازهما بالمستوى المرموق الذي بلغته علاقات التعاون والتضامن القائمة بين البلدين، بفضل قيادتيهما الحكيمتين.

كما عبرا الوزيران عن تطابق وجهات نظرهما بخصوص القضايا العربية والإقليمية وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأعربت الكويت في وقت سابق، عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة بين المغرب وموريتانيا.

وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان "موقف الكويت الثابت والمبدئي في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه"، معربة عن رفضها لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة.