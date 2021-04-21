دبي - محمود عبدالرازق - وأكد مصدر أمني لـ "سبوتنيك" أن عمليات البحث والمتابعة من قبل الجهات المختصة في حمص، أسفرت عن ضبط مستودع للأسلحة والذخائر من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة في الريف الشرقي للمحافظة.

وبين المصدر أن المستودع المضبوط يضم: 264 بندقية حربية و3 مدافع هاون و221 قذيفة هاون و450 صمام قذيفة هاون و101 حشوة دافعة و110 صندوق ذخيرة ومتنوعة و115 قنبلة يدوية مع الصواعق واشرطة رشاش عدد 14 وعيار 14. و23.

الأجهزة الأمنية السورية تضبط مستودعا ضخما للأسلحة في بادية حمص © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA

الأجهزة الأمنية السورية تضبط مستودعا ضخما للأسلحة في بادية حمص © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA

الأجهزة الأمنية السورية تضبط مستودعا ضخما للأسلحة في بادية حمص © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA 1 / 3 © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA الأجهزة الأمنية السورية تضبط مستودعا ضخما للأسلحة في بادية حمص

وخلفت المسلحة الإرهابية التي تعاقبت في السيطرة على ريف المحافظة المفتوح على البادية السورية، كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر الغربية وأمريكية الصنع، وقد تم العثور على عدد كبير منها من قبل الجيش السوري.