شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والإمارات يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، والسفير الإماراتي لدى بغداد سالم الزعابي، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.

وذكر مكتب الأعرجي -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية-، أن الأخير "استقبل اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بغداد، سالم الزعابي، لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وأكد الأعرجي، أن "زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الناجحة إلى الإمارات خير دليل على متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".

من جهته أشار السفير الإماراتي، إلى أن رئيس الدولة حريص على تقوية العلاقات مع العراق، وفي جميع المجالات، مؤكدا أن استقرار العراق من استقرار الإمارات والمنطقة، مبينا أن الاستثمارات الإماراتية هي الأوسع، وأن العراق بلد مهم في المنطقة، مضيفا أن أيدينا بأيدي العراقيين.

