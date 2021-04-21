شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 4 آلاف مركبة تويوتا HILUX لخلل قد يسبب حوادث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن استدعاء 4006 مركبات من نوع “تويوتا HILUX- ديزل” موديل عامي 2019 – 2020، وذلك لوجود خلل في معزّز الفرامل.

وأوضحت التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك الخلل قد يؤدي إلى فقدان معزز الفرامل أثناء القيادة، ما يزيد المسافة المطلوبة لتوقف المركبة واحتمالية خطر وقوع حـادث.

وأوصت الوزارة المستهلكين باتخاذ إجراءات التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، إضافة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.