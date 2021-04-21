عاهل الأردن: يجب الموازنة بين صحة المواطنين وتحريك الاقتصاد

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني اليوم ، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

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وشدد الملك على أهمية مواصلة الالتزام الكامل بتعليمات وإجراءات السلامة العامة، للحد من انتشار الفيروس ولتتمكن المملكة من فتح القطاعات خلال فصل الصيف.

واستمع إلى شرح من عدد من المسؤولين بالمملكة بينهم رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن آخر تطورات الوضع الوبائي وإجراءات التعامل معه.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 57 وفاة و3209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وفرضت الحكومة الأردنية في 10 مارس/آذار الماضي حظر تجوال شامل وكلي أيام الجمعة، كما وسعت حظر التجوال الجزئي المسائي في باقي الأيام، وقررت في الـ 28 من الشهر ذاته، استمرار العمل بتلك القرارات حتى منتصف مايو/ أيار المقبل.