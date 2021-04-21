"ليحترق العرب"....مستوطنون يستعدون لمهاجمة الفلسطينيين بالقدس الشرقية غدا

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن الشرطة تستعد لتظاهرة تطلقها منظمة "لهافا" العنصرية المتطرفة غدا في حي باب العامود العربي.

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وأوضحت أن الحملة تنطلق على وقع تزايد التوترات بين الشبان اليهود والفلسطينيين بالمدينة المقدسة خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وقال رئيس منظمة "لهافا" بنتسي غوبشتين: "هدفنا هو الوصول إلى باب العامود حاملين أعلام إسرائيل، للقول إن هذه أرضنا".

وأضاف "أريد أن أقول للشرطة إنه في يافا وفي قلب القدس يجب تطبيق القانون، ويجب ألا يخاف اليهود".

وتعليقا على ذلك قالت القناة الإسرائيلية: "منذ بداية شهر رمضان، تم تحميل مقاطع فيديو لشبان عرب يهاجمون اليهود على موقع تيكتوك".

وأضافت "بدأ أمس تحميل "مقاطع فيديو انتقامية" على الإنترنت، توثق اعتداء شبان يهود على العرب".

ولفتت إلى أن حي باب العامود هو إحدى أكثر النقاط الساخنة توترا خلال هذه الفترة. وقالت الشرطة، أمس إنه منذ بداية شهر رمضان، تم اعتقال 50 مشتبهاً في أعمال شغب عند باب العامود ومحيطه".

في سياق متصل، قال ليمور تماري المراسل القضائي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن عشرات الشبان اليهود دشنوا مجموعة على تطبيق المراسلات الفورية "واتساب" تحت اسم "ليحترق العرب".

وأضاف إن الشبان اليهود يتبادلون على هذه المجموعة الأفكار حول كيفية مهاجمة العرب في باب العامود غدا.

وتابع: "نشر أحد الشبان مقطعا قال فيه إنه في الطريق لشراء ثمانية قبضات و10 عبوات غاز مسيل للدموع، وكتب (الشاب) لاحقا "أجلبوا معكم كل أدوات القتل، لنحرقهم".