ملك الأردن يؤكد على ضرورة الموازنة بين صحة المواطنين وتحريك الاقتصاد

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القاهرة - سامية سيد - أكد الملك الأردنى عبد الله الثانى ضرورة دراسة إجراءات للموازنة بين حماية صحة وسلامة المواطنين فى مواجهة وباء كورونا، وتخفيف حدة إجراءات الحظر لتحريك عجلة الاقتصاد.

ملك الأردن يؤكد على ضرورة الموازنة بين صحة المواطنين وتحريك الاقتصادالأردن.. نواب يطالبون بوقف قانون الدفاع وإلغاء حظر الجمعة

وخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، شدد العاهل الأردنى على أهمية مواصلة الالتزام الكامل بتعليمات وإجراءات السلامة العامة، للحد من انتشار الفيروس ولتتمكن المملكة من فتح القطاعات فى الصيف.

كما استمع فى الاجتماع إلى شرح من رئيس الوزراء بشر الخصاونة والمعنيين، عن آخر تطورات الوضع الوبائى وإجراءات التعامل معه.