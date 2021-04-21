شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة أمن الدولة الأردنية: 18 موقوفا على ذمة قضية زعزعة الاستقرار بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت الجهات المختصة 18 متهمًا بمحاولة زعزعة استقرار المملكة فى قضية تعرف باسم "الفتنة".

وقال مصدر فى النيابة العامة العسكرية، بمحكمة أمن الدَّولة لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأربعاء، إنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم احالة القضية للمحكمة بعد اتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.





وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضى العسكرى حازم المجالى، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التى تعرضت لها المملكة مؤخراً.

وقال إنَّ "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتى تعرضت لها المملكة مؤخراً وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتى كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة.

وبين أنَّ نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانونى لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة.