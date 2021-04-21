اخبار الخليج

روسيا تطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين ردا على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الكويت - هبة التوبجي - في تأكيد على توتر العلاقات بين واشنطن وموسكو، طالبت روسيا رسميا 10 موظفين في السفارة الأمريكية في موسكو بمغادرة أراضيها نهاية اليوم (الأربعاء) ردا على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة أخيرا.

وأكدت الخارجية الروسية أنها سلمت نائب رئيس البعثة الأمريكية بارت غورمان خلال استدعائه إلى الوزارة مذكرة تنص على إعلان الموظفين العشرة المذكورين في سفارة واشنطن شخصيات غير مرغوب فيها. وبحسب هذه المذكرة، يتعين على هؤلاء الدبلوماسيين الأمريكيين مغادرة الأراضي الروسية نهاية اليوم 21 أبريل.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا