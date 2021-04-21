إعلام: إسرائيل تسعى لتغيير قواعد الحرب البحرية أمام إيران

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين يعملون، في الفترة الحالية، مع وكالات وهيئات دولية مختلفة، لصياغة وثائق قانونية محدثة بشأن النزاعات وقوانين الحرب في البحر.

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وأكدت الصحيفة أن هذا العمل الإسرائيلي يأتي بالتزامن مع تصاعد التوترات في الخليج، خلال الأشهر الأخيرة، في أعقاب وقوع هجمات نسبت إلى إيران ضد سفن تجارية مملوكة لإسرائيل، والعكس بالعكس، أي الهجوم على سفن إيرانية نسبت إلى إسرائيل.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن ضباطا من قسم القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي، قد عقدوا اجتماعات ومؤتمرات مهنية مع نظرائهم من جميع أنحاء العالم، بهدف تحديد التحديات العملياتية التي يواجهها الجيش في مختلف المجالات، لا سيما في البحر خلال الأشهر الماضية.

ولفتت إلى أن جميع الأطراف الدولية تعمل، في الفترة الحالية، على صياغة تحديث لدليل "سان ريمو"، الذي كتبته مجموعة من الخبراء في الحرب الدولية البحرية في عام 1994، وهذا الدليل أو القانون، بمثابة وثيقة قانونية دولية تنطبق على النزاعات المسلحة في البحر.