قفزة كبيرة لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأربعاء

دبي - محمود عبدالرازق - وفي تعاملات الصباح من اليوم تراجع سعر جرام المعدن الأصفر 3 جنيهات، بحسب موقع "مصراوي".

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ونقل الموقع عن ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية في شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية أن سعر جرام الذهب عيار 21 قفز إلى 780 جنيها مقابل 772 جنيهًا، في تعاملات الصباح.

كذلك سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 669 جنيها، والذهب عيار 24 نحو 891 جنيهًا، ووصل الجنيه الذهبإلى نحو 6240 جنيها.

وأرجع فرج ارتفاع الذهب في مصر إلى التأثر بالصعود في البورصات العالمية، متوقعا استمرار أسعاره في الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بفعل تراجع عوائد الخزانة الأمريكية، وانخفاض الدولار، وزيادة الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا، لتصل إلى قرب أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، وفقا لرويترز.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.74%؛ ليسجل سعر الأوقية 1791.8 دولار، في الساعة 4:16 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرغ.