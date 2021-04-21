فرنسا تعرض تسوية متأخرات دول عربية لصندوق النقد

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات للسفير جان-ميشيل دومون، المبعوث الفرنسي الخاص إلى السودان وجنوب السودان، خلال ندوة افتراضية نظمتها تشاتام هاوس، بحسب "رويترز".

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وقال المبعوث الفرنسي: "نحن متفائلون للغاية. فرنسا مستعدة لتقديم قرض تجسيري يبلغ 1.3 أو 1.4 أو 1.5 مليار دولار - أيا كانت الحاجة لتسوية مستحقات الصندوق".

ويساعد القرض في تذليل عقبة رئيسية أمام استفادة السودان من مباردة لتخفيف أعباء الدين.

وقبل نحو أسبوع، دعت الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، ما يزيد عن 20 دولة إلى دعم عملية تخفيف ديون السودان، بعد أن أحرز البلد العربي تقدما في تنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وفي نهاية آذار/مارس الماضي، قدمت واشنطن مساعدات بقيمة 1.15 مليار دولار للسودان لمساعدته على سداد ديونه للبنك الدولي.

وقدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ديون السودان بنحو 49.8 مليار دولار في نهاية عام 2019.