رئيسة البنك الأوروبي للسيسي: مؤشرات الاقتصاد المصري خلال كورونا "قصة نجاح"

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس المصري تقدم بالتهنئة إلى أوديل رينو باسو على انتخابها كأول سيدة تشغل منصب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

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وأكد السيسي لـ "باسو" أن البنك شريك نجاح لعملية التنمية في مصر، معربا عن تطلع بلاده "لمواصلة مسيرة التعاون المثمر مع البنك الأوروبي، دعماً لأهداف مصر وأولوياتها التنموية، من خلال الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك للسنوات الخمس القادمة، وذلك في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي".

من جانبها، أكدت رئيسة البنك على أن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا تعتبر "قصة نجاح يحتذي بها"، بحسب بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وأكدت "باسو" حرصها على أن تكون مصر هي أول دولة تزورها في إطار جولتها الخارجية بالمنطقة.

وأعربت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة والمثمرة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة.

وأشادت "بنجاح مصر في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم في التعافي للاقتصاد المصري وارتفاع معدلات النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يعتبر نموذجاً يحتذى به لباقي الدول الأفريقية للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في هذا الصدد، لاسيما في ظل جائحة كورونا".

وتعد مصر عضوا مؤسسا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في عام 2012، استثمر نحو 7.2 مليار يورو في 127 مشروعًا في البلاد، بحسب صحيفة "المصري اليوم".