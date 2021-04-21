المبعوث الأمريكي: هجوم "أنصار الله" على مأرب أكبر تهديد لجهود السلام باليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ليندركنغ خلال حديثه لأعضاء الكونغرس، إنه إذا لم يتوقف القتال في مأرب "فسيؤدي إلى موجة أكبر من المعارك والاضطرابات"، وفقا لوكالة "رويترز".

© AP Photo / Yemen's Defense Ministry

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة مسلحين من الحوثيين خلال إحباط محاولات هجوم للجماعة على مواقع عسكرية في جبهتي الكَسارة والمَشْجَح شمال وغرب مأرب.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، أن "الجيش مسنودا بالقبائل استدرج مجموعة كبيرة من الحوثيين في أحد المواقع بجبهة المشجح غربي مأرب، وباغتها بهجوم أسفر عن مقتل وجرح عناصر المجموعة".

وتصاعد القتال بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب، عقب إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على المحافظة وخاصة مركزها مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر وأكبر محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في اليمن بقدرة 341 ميجا وات.