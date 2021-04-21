شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شروط لإصدار تأشيرة «خروج نهائي» للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يوماً) للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية.
وأوضحت الجوازات شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية كالتالي:
– أن لا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عاملًا.
– أن لا يكون العامل مسجل كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة.
– خلو سجل العامل من المخالفات المرورية.
– صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يومًا أو أكثر.
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