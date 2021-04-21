شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية الخرج»: ضبط مصنع تمور خزّن كميات كبيرة تالفة وأعاد تعبئتها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ضبطت بلدية محافظة الخرج، مصنعاً مخالفاً للتمور قام بتخزين كميات كبيرة تالفة وأعاد تعبئتها بطرق مخالفة. وأظهر مقطع فيديو نشرته البلدية، تدني مستوى النظافة العامة في المنشأة، وجرى التحفظ على الموقع تمهيداً لتطبيق الإجراءات النظامية.

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