تصل 43... الأرصاد المصرية تكشف حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة 8 درجات خلال الـ 72 ساعة المقبلة بداية من اليوم الأربعاء 21 أبريل حتى يوم الجمعة المقبل 23 إبريل.

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وقالت الهيئة إن طقس اليوم الأربعاء مائل للحرارة في القاهرة والجيزة وكذلك محافظات الوجه البحري ومدن السواحل الشمالية.

وأضافت الطقس سيكون حارا في محافظات شمال الصعيد، أما في جنوب سيناء وجنوب الصعيد فسوف يكون شديد الحرارة، أما خلال فترة الليل فإن الطقس معتدل في كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يكون طقس الخميس حارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومعتدلا على مدن السواحل الشمالية، أما في جنوب الصعيد فإن الطقس سيكون شديد الحرارة، وأشارت إلى أن ساعات الليل ستشهد طقسا لطيفا على محافظات شمال البلاد حتى القاهرة والجيزة.

وبحسب موقع، "المصري اليوم"، أكد خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس في فصل الربيع يشهد تقلبات سريعة بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، وطالبوا المواطنين بعدم الانخداع بدرجات الحرارة والأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت الهيئة أن تكون درجات الحرارة غدا الخميس في القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وهي نفس الدرجات في الوجه البحري، بينما تسجل درجات الحرارة العظمى في جنوب الصعيد 43 درجة.

وتوقعت الهيئة أن تكون درجات الحرارة الجمعة المقبلة 31 درجة في القاهرة الكبرى، والوجه البحري، على تصل إلى 36 شمال الصعيد وإلى 43 جنوب الصعيد.