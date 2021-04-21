متسول يستعطف الناس عبر "واتسآب" في الإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - أفادت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بأنها ألقت القبض على شخص من الجنسية العربية يمتهن التسول الإلكتروني من خلال إرسال رسائل احتيالية عبر تطبيق "واتسآب"، يستعطف فيها ضحاياه لمساعدته ومساعدة عائلته المُحتاجة.

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وأضاف بيان الشرطة أن العقيد علي سالم، مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، حذر من التجاوب مع أساليب التسول عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وخاصة في شهر رمضان الكريم، والتي تستغل شهر الخير لارتكاب عمليات نصب واحتيال من خلال نشر رسائل أو صور وفيديوهات مفبركة لاستعطاف أهل الخير والمحسنين.

وصرح بأن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت مع بداية شهر رمضان، حملتها التوعوية السنوية تحت عنوان " التسول مفهوم خاطئ للتراحم"، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر ظاهرة التسول والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، إضافة إلى ضبط المتسولين في الأماكن العامة، وتستمر طوال شهر رمضان الكريم، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وقال سالم إن حملة "التسول مفهوم خاطئ للتراحم" تعتبر من الحملات الناجحة التي ساهمت في خفض أعداد المتسولين سنويا، نظرا للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين.

وأضاف أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها.