الجيش السوداني يوجه رسالة إلى إثيوبيا بعد أحداث الحدود

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / TIKSA NEGERI

وقال قائد القوات البرية وقائد متقدم القضارف، في تصريحات صحفية، إن القوات المسلحة قادرة على حماية كل الأراضي التي تم تحريرها داخل حدود البلاد لتأمين المناطق الزراعية، مؤكدا استمرار انتشار الجيش لاسترداد كافة الأراضي السودانية المعلومة حسب حدود 1902، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية.

وتعهد كرار، بحماية الأراضي السودانية الزراعية الخصبة والتي ستدفع بزيادة الانتاج والانتاجية، ورفد الاقتصاد الكلي بالبلاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية الكبرى، مؤكدا على عدم الاعتداء على الغير وعبور الحدود.

كما أكد في الوقت ذاته نشر القوات المسلحة داخل الأراضي السودانية لحماية تراب الوطن وتأمين الأراضي للمزارعين السودانيين لزراعتها هذا العام.

وكان قائد اللواء الخامس بالجيش السوداني وليد السجان، توعد إثيوبيا بـ"رد حاسم" تجاه أي محاولة لزعزعة الأوضاع بمنطقة "الفشقة" الحدودية بين البلدين. وقال إن "الأوضاع الأمنية في الفشقة (شرق) مستقرة، وأن القوات المسلحة تبسط سيطرتها على المنطقة وتبقى القليل (لاستعادتها بشكل كامل)".

ومنذ أشهر، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا أمنيا، بعد إعلان الخرطوم نهاية 2020 السيطرة على أراضٍ قالت إنها تتبع لها في منطقة حدودية مع أديس أبابا، بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على معسكرات داخل أراضيها وهو ما تنفيه الخرطوم.