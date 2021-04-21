الجزائر تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لليونيسيف ولجنة الأمم المتحدة للمخدرات

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت البعثة الجزائرية في الأمم المتحدة على صفحتها في "تويتر" بيان جاء فيه "انتخبت الجزائر، اليوم، بإجماع كافة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، لعضوية المجلس التنفيذي لليونيسيف، لعهدة 3 سنوات، ابتداء من كانون الثاني/ يناير 2021 وللجنة الأمم المتحدة للمخدرات، لعهدة 4 سنوات، ابتداء من كانون الثاني/ يناير 2021.

ويجتمع المجلس ثلاث مرات كل سنة، حيث تكون الدورة العادية الأولى في كانون الثاني/ يناير، والدورة السنوية في حزيران/ يونيو، أما الدورة الثانية العادية فتعقد في شهر أيلول/ سبتمبر.